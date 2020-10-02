Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.



Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nin 3 maçta 2 beraberliği bulunurken Trabzonspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.



Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet



Trabzonspor XI: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.



Sumudica'nın Trabzonspor galibiyeti yok



Marius Sumudica, Türkiye'de görev yaptığı takımlarda Trabzonspor ile 4 maça çıktı ve henüz galibiyet elde edemedi. Trabzonspor maçlarından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sumudica ayrıca Gaziantep FK'nin da henüz mağlup edemediği Karadaniz ekibi karşısında kozlarını oynayacak.



Trabzonspor deplasmanda kazanıyor



Trabzonspor deplasman galibiyetleriyle geçtiğimiz sezon ciddi puanlar toplamıştı. Oynanan son 15 deplasman maçının sadece 1'inde yenilgi yaşanıyor.



Trabzonspor ayrıca uzun süredir istikrarlı galibiyet alamamanın sorununu yaşıyor. Şubat ayından bu yana Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u yenmişti ve o maçta yaşananlardan beri Trabzonspor üst üste 2 maç kazanamıyor.



Ligin en çok top kapan takımı Gaziantep FK



Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Gaziantep FK' aynı zamanda bu 3 maçta toplam 31 top kaparak bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Öte yandan eski bir Trabzonsporlu da olan Muhammet Demir'in kariyerinde bordo mavili takıma karşı ilk 11'de oynadığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.



