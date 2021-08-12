Gaziantep'ten transfer: Stelios Kitsiou

Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.

Haber; AA
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Gaziantep'ten transfer: Stelios Kitsiou
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12 Ağustos 2021 16:09
Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile başkan vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı törenle Kitsiou'nun sözleşmeye imza attığının kaydedildiği açıklamada, "Stelios Kitsiou'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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