Gaziantep'ten PSG'ye transfer

Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Gaziantep ALG Spor'un başarılı oyuncusu Ruth Monique Kipoyi, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Saint Germain'e transfer oldu.



Bir süredir ALG Spor ile Kipoyi'yi kadroya katmak için çaba sarf eden Paris yetkilileri Başkan Ali Gözcü ile bu konuda sıkı bir pazarlık halinde olurken; her iki tarafın pürüzleri gidererek anlaşmaya vardığı ve Kipoyi'nin çarşamba günü Gaziantep'ten ayrılarak Fransa'ya gideceği öğrenildi.



BİR İLK YAŞANDI



Yaptığı transferlerle ve transfer politikasıyla kısa sürede Kadınlar Süper Ligi'nde bir numara olan ve geçtiğimiz sezonda emeklerinin karşılığını alarak şampiyonluk olan ALG Spor'da ayrıca Paris'e oyuncu vermenin de sevinci yaşanıyor.



Gaziantep tarihinde ilk kez bir oyuncuyu yurt dışına ve böylesi önemli bir takıma vermenin haklı gururu yaşanırken Kipoyi Ruth'un çarşamba günü kulüp ile vedalaşarak şehirden ayrılacağı bildirildi.



24 MAÇ 21 GOL



Gaziantep ALG Spor'da yıldızı parlayan ve bir çok takımın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Kipoyi Ruthgeçtiğimiz sezon ALG Spor forması ile çıktığı 23 maçta 21 gol atma başarısı göstermişti. 24 yaşındaki golcü futbolcu bu performansıyla da Paris Saint Germain'in dikkatini çekmiş ve oyuncunun transferi için düğmeye basılmıştı.



Haber: Ali Budak





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