Gaziantep'ten Mete Kalkavan'a isyan

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ilk 9 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştükten sonra ilk yarıda skoru eşitledi, 90+8'de Marc Bartra'nın golüyle 3 puana ulaştı.



9 dakika uzatma verilen maçta Trabzonspor atağında top kafalardan sekti. Jevtovic, Maxi Gomez ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu esnada Furkan Soyalp ile girdiği hava mücadelesini kazanıp kafa vuruşunu yapan Marc Bartra, topu ağlara gönderdi.



Hakem Mete Kalkavan, VAR hakemi Serkan Tokat'ı dinlediğini belirterek öncelikle gol kararını verdi. Gaziantepli oyuncular, Maxi Gomez'in Jevtovic'e faul yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu.



İki takım oyuncuları arasında ve hakem etrafında gerçekleşen gerginliğin ardından Uğurcan Çakır, Ertuğrul Ersoy ve Günay Güvenç sarı kart gördü.



Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet, maçın ardından hakem Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu.





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