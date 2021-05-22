Gaziantep'ten ayrılan Andre Felipe, Brezilya'ya gitti

Brezilya Serie A ekiplerinden Recife, Gaziantep FK'dan ayrılan Brezilyalı santrfor Andre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'ten ayrılan Andre Felipe, Brezilya'ya gitti
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22 Mayıs 2021 16:42
André Felipe Ribeiro de Souza
André Felipe Ribeiro de Souza
Gaziantep FK
Brezilya Serie A ekiplerinden Recife, Gaziantep FK'dan ayrılan Brezilyalı santrfor Andre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Olay Medya'nın haberine göre; Gaziantep Futbol Kulübü'nde istenilen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu, buradaki sözleşmesini feshetti.

Ardından ülkesine dönen Andre Felipe, Seri A takımlarından Recife ile anlaşma sağladı.

 


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