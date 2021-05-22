Brezilya Serie A ekiplerinden Recife, Gaziantep FK'dan ayrılan Brezilyalı santrfor Andre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Olay Medya'nın haberine göre; Gaziantep Futbol Kulübü'nde istenilen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu, buradaki sözleşmesini feshetti.
Ardından ülkesine dönen Andre Felipe, Seri A takımlarından Recife ile anlaşma sağladı.
Olay Medya'nın haberine göre; Gaziantep Futbol Kulübü'nde istenilen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcu, buradaki sözleşmesini feshetti.
Ardından ülkesine dönen Andre Felipe, Seri A takımlarından Recife ile anlaşma sağladı.