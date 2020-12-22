Gaziantep tek eksikle Kasımpaşa deplasmanında

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep tek eksikle Kasımpaşa deplasmanında
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22 Aralık 2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Morais dışında eksik bulunmuyor.  



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