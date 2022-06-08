Gaziantep'te Yusuf Türk gözden düştü!

Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'un sezon başında takımda tuttuğu ve devre arasında da Bursaspor'a kiraladığı Yusuf Türk'ün yeniden kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.



Genç oyuncu Bursaspor'da hayal kırıklığı yaşattı ve performansıyla da gözden düştü.



Gaziantep Güne'te yer alan habere göre, Yusuf Türk için teknik direktör Erol Bulut'un da bu kez olumsuz baktığı ve kiralık olarak gönderilip takıma mali yük olmamasının mantıklı olacağını yönetime raporladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.





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