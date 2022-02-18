Gaziantep'te soru işareti: Joao oynayacak mı, oynamayacak mı?

Gaziantep FK'da hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor maçında tecrübeli golcü Joao'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Formunun zirvesinde sakatlık yaşayan Joao'nun tedavisi devam ediyor...



Ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla hem taraftarın sevgisini kazanan hemde teknik direktör Erol Bulut'un elinde önemli bir koz haline gelen Joao'nun Başakşehir maçı öncesi idmanda sakatlanması üzüntü yaratırken oyuncunun Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için büyük çaba sarfedildiği bildirildi.



SÜREKLİ BİLGİ ALIYOR



Bu sezon kırmızı siyahlı forma ile ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 8 gol atan Joao hücumdaki üretkenliği ile de rakip takımlara zorluk çıkartan bir oyun ortaya koyarken Joao'nun ihtiyaç olunan bir anda sakatlanması ise Erol Bulut'u da sıkıntıya soktu. Oyuncunun sağlık durumu ile alakalı sürekli bilgiler alan Erol Bulut'un tedavi sürecini yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.



OYNAMAK İSTİYOR



Kırmızı siyahlıların tecrübeli oyuncusu Joao'nun ise Adana Demirspor maçında oynamak için büyük bir sabırsızlık içerisinde olduğu öğrenildi.



Takımdan ayrı olarak çalışan ve bir yandan da tedavisi süren Joao'nun oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmazken son kararın maça doğru sağlık ekibi tarafından verileceği bildirildi. Oyuncunun oynama ihtimalinin ise düşük olduğu ayrıca öğrenildi. [Gaziantep Güneş]





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