Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 14:21 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 14:21

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? MEB açıkladı!

Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün 2. döneme başladı. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki, deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? MEB açıkladı!
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Kahramanmaraş depreminin ardından, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Gaziantep'te okulların açılacağı tarihi de paylaştı. Peki, deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? 

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde 13 mart itibariyle eğitim başlıyor.
10 İLDE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH

1 Mart 2023'te Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim kaldığı yerden devam edecek.
13 Mart 2023'e kadar Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen ara uzatıldı.

27 Mart 2023'e kadar ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitime verilen ara uzatıldı.



DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2023 tarihinde başladı. Birinci dönem ise 20 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat 2023 tarihinde okullara geri dönecekti. Fakat 6 Şubat 2023 tarihinde sabah 04.17'de ve 13.24'te Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu asrın felaketinin ardından Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ile ilgili ilk şu açıklama geldi:

"Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı bir açıklamada afet bölgesindeki okulların 20 Şubat 2023 tarihine kadar tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Özer ise bu açıklamanın ardından afet bölgesindeki okullar da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm okullarda eğitim öğretime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı.

Deprem bölgesindeki 11 il hariç, Türkiye'nin 71 ilinde yarıyıl tatili 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle sona erdi ve öğrenciler okullarına geri döndü.


Deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ve aileleri 11 ilde ne zaman okulların açılacağını merak ederken, beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer geçtiğimiz hafta başında, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te okulların açılış tarihinin 1 Mart 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.
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