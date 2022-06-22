Gaziantep'te Muhammet Demir gerilimi

Gaziantep FK'nın sezon başı antrenmanına katılmayan ve kulüpten aldığı bir günlük iznin ardından Gaziantep'e gelerek çalışmalara başlayan Muhammet Demir konusunda herhangi bir yeni gelişme olmadı.
Daha önce menajeri aracılığıyla kulübe ayrılmak istediğini ileten ve teknik direktör Erol Bulut'un da yeni sezonda kadroda düşünmediğini hem oyuncuya hem yönetime iletmesiyle birlikte golcü futbolcunun takımdaki geleceği de karanlığa gömülürken önceki gün takımdan ayrı çalışan Muhammet Demir dün yine takımdan ayrı olarak tek başına idman yaptı.
BONSERVİSE KİMSE YANAŞMIYOR
Geçtiğimiz sezon sonunda Erol Bulut ile yaşadığı tartışma sonrası takımda kalmak istemediğini kulübe bildiren ve teknik direktör Erol Bulut'ta golcü futbolcuyla çalışmak istemediğini yönetime rapor etmesinin ardından oyuncuya da kulüp bulması söylenirken şu ana kadar herhangi bir gelişme olmaması sebebiyle oyuncunun takımdan ayrı olarak idman yapmasına karar verildiği bildirildi.
Muhammet'in menajeriyle ayrılık görüşmeleri de yapan ancak Muhammet'ten istenen bonservis rakamının oyuncuyu da isteyen kulüplerin vermeye yanaşmamasıyla büyük bir belirsizlik ortaya çıkarken Muhammet'in yeni bir gelişme olmaması durumunda Gaziantep'te idmanlara çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
(GAZİANTEP GÜNEŞ)
Daha önce menajeri aracılığıyla kulübe ayrılmak istediğini ileten ve teknik direktör Erol Bulut'un da yeni sezonda kadroda düşünmediğini hem oyuncuya hem yönetime iletmesiyle birlikte golcü futbolcunun takımdaki geleceği de karanlığa gömülürken önceki gün takımdan ayrı çalışan Muhammet Demir dün yine takımdan ayrı olarak tek başına idman yaptı.
BONSERVİSE KİMSE YANAŞMIYOR
Geçtiğimiz sezon sonunda Erol Bulut ile yaşadığı tartışma sonrası takımda kalmak istemediğini kulübe bildiren ve teknik direktör Erol Bulut'ta golcü futbolcuyla çalışmak istemediğini yönetime rapor etmesinin ardından oyuncuya da kulüp bulması söylenirken şu ana kadar herhangi bir gelişme olmaması sebebiyle oyuncunun takımdan ayrı olarak idman yapmasına karar verildiği bildirildi.
Muhammet'in menajeriyle ayrılık görüşmeleri de yapan ancak Muhammet'ten istenen bonservis rakamının oyuncuyu da isteyen kulüplerin vermeye yanaşmamasıyla büyük bir belirsizlik ortaya çıkarken Muhammet'in yeni bir gelişme olmaması durumunda Gaziantep'te idmanlara çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
(GAZİANTEP GÜNEŞ)