Gaziantep'te Muhammet Demir gerilimi

sezon başı antrenmanına katılmayan ve kulüpten aldığı bir günlük iznin ardından Gaziantep'e gelerek çalışmalara başlayankonusunda herhangi bir yeni gelişme olmadı.Daha önce menajeri aracılığıyla kulübe ayrılmak istediğini ileten ve teknik direktörda yeni sezonda kadroda düşünmediğini hem oyuncuya hem yönetime iletmesiyle birlikte golcü futbolcunun takımdaki geleceği de karanlığa gömülürken önceki gün takımdan ayrı çalışandün yine takımdan ayrı olarak tek başına idman yaptı.Geçtiğimiz sezon sonunda Erol Bulut ile yaşadığı tartışma sonrası takımda kalmak istemediğini kulübe bildiren ve teknik direktöryönetime rapor etmesinin ardından oyuncuya da kulüp bulması söylenirken şu ana kadar herhangi bir gelişme olmaması sebebiyle oyuncunun takımdan ayrı olarak idman yapmasına karar verildiği bildirildi.Muhammet'in menajeriyle ayrılık görüşmeleri de yapan ancak Muhammet'ten istenen bonservis rakamının oyuncuyu da isteyen kulüplerin vermeye yanaşmamasıyla büyük bir belirsizlik ortaya çıkarken Muhammet'in yeni bir gelişme olmaması durumunda Gaziantep'te idmanlara çıkacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.