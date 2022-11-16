Gaziantep'te Milli Takım heyecanı

21 yıl sonra Gaziantep'te milli maçın oynanacak olması şehirde büyük bir heyecan yaratırken şehrin ileri gelenleri de konuyla ilgili olarak Sporx'e özel açıklamalarda bulundular.



Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptıkları açıklamalarda, bu organizasyonun Gaziantep'te olmasının şehri sportif anlamda önemli derecede motive edeceğini söylediler.



VALİ DAVUT GÜL: HEDEFİMİZİ DAHA DA MOTİVE EDECEK



Davut Gül yaptığı açıklamada herkesi milli maça davet ederken; "Milli Takıma ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Federasyon başkanımız ve yönetimine teşekkür ederim. Bu organizasyon spor şehri Gaziantep hedefimizi daha da motive edeceğine inanıyor hemşerilerimizi büyük bir coşkuyla takımımızı desteklemeye davet ediyorum." dedi.



BAŞKAN FATMA ŞAHİN: ÇOK ÖZLEMİŞTİK



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yıllar süren bu özlemin bittiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi. Başkan Şahin yaptığı açıklamada "Bu milli maç Gaziantep'e çok yakıştı. Çok özlemiştik. Spor kenti Gaziantep hedefine ulaşmak için, moral motivasyon için, Türkiye yüzyılı sporun da başarı yüzyılı için takımımıza başarılar diliyorum. Ayrıca Futbol Federasyon Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.



HABER: ALİ BUDAK





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