Gaziantep'te Kasımpaşa mesaisi başladı

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep'te Kasımpaşa mesaisi başladı
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02 Kasım 2021 18:22
Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına çarşamba günü devam edecek.


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