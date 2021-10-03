Gaziantep'te her şey bir anda oldu, ev sahibi kazandı!

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Altay'ı ağırladı.



Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. (p) ve 61. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Merkel ile 73. dakikada Dicko attı. Altay'ın tek sayısını ise 63. dakikada Erhan Çelenk kaydetti.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, 11 puanla 12. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altay ise 15 puanla 5. sırada yer aldı.



Gaziantep FK, milli ara sonrasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Altay ise Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada ev sahibi Gaziantep'ten Maxim'in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.



27. dakikada Gaziantep'in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel'in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.



33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio'nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.



44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...



