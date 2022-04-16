Gaziantep'te her şey arma için!

Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftalık periyotta aldığı sonçlarla üst sıralarda yer alma hedefinden uzaklaşan Gaziantep FK pazar günü deplasmanda Konyaspor ile bir nevi prestij maçına çıkıyor.



Gazianteo Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Lig ikinciliği için mücadele eden Konyaspor ile pazar günü saat 13.30'da mücadele edecek olan kırmızı siyahlılarda tek hedef güçlü rakibinden puan ya da puanlar alarak şehre dönmek...



Ligde bir hedefi kalmayan ve puanlar toplayarak hem kasayı doldurmak hemde sezonu olabildiğince fazla puan toplayarak kapatmak isteyen Gaziantep FK'da pazar günü oynanacak Konyaspor maçında da hedef bu yönde olacak.









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