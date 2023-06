Gaziantep'te hedef mücadeleci takım kurmak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle geçen sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, yeni sezonda iddialı bir takım oluşturma peşinde.



Yeni sezonda tekrar Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Gaziantep FK teknik direktörü Güneş, deprem sürecini ve gelecek sezon planlarını AA muhabirine anlattı.



BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ



Kentin diğer profesyonel takımlarında ve Gaziantep FK'de 6 yıl yardımcı antrenör olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu belirten Güneş, kendisine teknik direktör olarak görev veren kulüp başkanı Memik Yılmaz ile yönetim kuruluna teşekkür etti.



Takımı en iyi tanıyanlardan biri olarak sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Güneş, şunları söyledi:



"Saha içinde çok çalışma şansımız olmadı. Çünkü çok dar bir zamanda görev sorumluluğunu aldık. Antalyaspor maçından sonra depremi yaşadık. Maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. İstemeden de olsa takımı ligden çekmek zorunda kaldık. Oyuncularımızla çok uzun toplantılar yaptık. Süreci devam ettiremeyeceğimiz kanaati çıktı. Çünkü depreme maruz kalan oyuncularımız oldu. Yaptığımız toplantılar sonucunda ligden çekilmek hem takımımız hem kulübümüz için bence en doğru karardı. Bu kararı aldık ve sonrasında tabii oyuncularımıza diğer kulüplerden teklifler geldi. Bu süreçte onları değerlendirdik. Oyuncularımız ve kulübümüz için en doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman oyuncularla görüşmeler yaptık. Oyuncuların maçlarına gittik. O süreçlerini de takip ettik ve artık sezonumuzu tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına başladık."



"FARKLI BİR YOL İZLEYECEĞİM"



Göreve geldikten sonra çalışmaların sürdüğünü aktaran Güneş, yeni sezon için iyi bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "İmkanlar doğrultusunda kendi karakterime yakın bir takım yaratmak istiyorum. Mücadele eden, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan, takım arkadaşı için, forması için savaşan, maça gelen taraftarlara zevk veren, vermeye çalışan, iletişimi çok yüksek, birbirlerini seven bir takım yaratmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Futbolda artık yeni yüzler istenildiğini vurgulayan Güneş, bu süreçte deneyimli teknik adamlara da ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Mevcutta çalışan birçok teknik direktörümüz var. Onlardan da öğreneceğimiz çok şey olacak. Artık yeni bir jenerasyon da geliyor. Bunlara Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel sayılabilir. Arkadan gelecek birçok teknik direktör olacaktır. Ben şahsım adına bu süreçte elimden gelen her şeyi yapacağım. Farklı bir yol benimsemeye çalışacağım. Tabii dediğim gibi bu sadece benim karar vereceğim bir şey değil. Bu, takım halinde, bütünlük halinde başaracağımız bir şey olacak inşallah." diye konuştu.



"30 HAZİRANDA START VERİYORUZ"



Erdal Güneş, yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da başlayacaklarını kaydetti.



Mukavelesi devam eden futbolcuların takıma döneceğinin altını çizen Güneş, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu süreçte oyuncularımızı çeşitli kulüplere verdik. İstemeden de olsa yollarımızı ayırdığımız, satmak zorunda kaldığımız oyuncular vardı. Genel anlamda takımın iskelet kadrosunu korumaya çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Mukavelesi devam eden oyuncularımızın hepsi eminim ki dönecektir. Biz, 30 Haziran'da bir toplanma planı hazırladık ve oyunculara biten sezonla alakalı tatil döneminde bir çalışma planı gönderdik. Onlar da bu plana uyuyorlar ve şu an çalışıyorlar. 30 Haziran'da mukavelesi devam eden oyuncularımızla start vereceğiz."



TARAFTARLARA SESLENDİ



Taraftarların Gaziantep'te maç izlemeyi özlediğini belirten Güneş, futbolseverlere takımlarını destekleme çağrısında bulundu.



Bu sezon her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Biz zaten bu şehirden geldiğimiz, bu toprakların özünü çok iyi bildiğimiz için taraftarlarımızın ne istediğinin farkındayız. O yönde çalışıyoruz. Taraftarların istediği, arzu ettiği bir takım oluşturma çabasındayız. İnşallah onda da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.





