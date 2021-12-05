Gaziantep'te Göztepe öncesi son durum!

Süper Lig'de Gaziantep FK, Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Göztepe öncesi son durum!
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05 Aralık 2021 14:57
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligin ilk 14 haftasında 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, 18 puan topladı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.


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