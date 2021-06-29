Gaziantep'te futbolculara sakatlık risk analiz testi yapıldı

Gaziantep'te, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara sakatlık risk analiz testi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te futbolculara sakatlık risk analiz testi yapıldı
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29 Haziran 2021 15:42
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara sakatlık risk analiz testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncuların fizik durumları hakkında detaylı bilgileri sağlamak ve sakatlık durumlarının minimize edilmesi amacıyla birtakım testler gerçekleştirildi.

Testlerde futbolcuların dayanıklılığı, dengesiyle gücü, kontrol ve analiz edildi.

Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.


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