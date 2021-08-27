Gaziantep'te Furkan Soyalp 1 ay sahalardan uzak!

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Furkan Soyalp 1 ay sahalardan uzak!
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27 Ağustos 2021 14:27
Süper Lig takımlarından Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Furkan Soyalp'in Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesinde apandisit ameliyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, oyuncumuz olağan iyileşme koşullarıyla taburcu edilmiştir. Furkan Soyalp, 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.


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