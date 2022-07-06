Gaziantep'te Erol Bulut deniyor!

Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.



Gaziantep Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre, teknik direktör Erol Bulut hazırlık maçlarında farklı 11'ler çıkartarak yeni sezon öncesi hem ideal kadrosunu bulmak hemde yavaş yavaş iskelet kadroyu oluşturmak için uğraş veriyor.



Qabala ile oynanan maçta Günay her zamanki yerinde olurken İbrahim, Tosca, Papy, Kitsiou, Luka, Furkan, Merkel, Veliu ve Joao sahaya 11'de çıkan diğer futbolcular oldular.





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