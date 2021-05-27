Gaziantep'te Djilobodji'den 3 yıllık imza

Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme yaptı

Haber; AA
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Gaziantep'te Djilobodji'den 3 yıllık imza
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27 Mayıs 2021 15:09
Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur kadroda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Senagalli savunmacı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy ile bir araya geldi.

Görüşmede, Papy 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



 


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