Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında tutuklama kararı verildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



3 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI



Daha önce, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ve Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri tespit edilen 2 kişi daha tutuklanmıştı.





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