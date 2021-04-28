Gaziantep'te Ankaragücü maçı öncesi tek eksik

Gaziantep, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek

Haber; AA
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Gaziantep'te Ankaragücü maçı öncesi tek eksik
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28 Nisan 2021 14:46
Gaziantep, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda  maçı kazanmayı hedefliyor.

Gaziantep ekibinde, MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Kana Bıyık dışında eksiği bulunmuyor.



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