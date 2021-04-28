Gaziantep'te Ankaragücü maçı öncesi tek eksik

Gaziantep, Süper Lig'in 38. haftasında perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda maçı kazanmayı hedefliyor.
Gaziantep ekibinde, MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Kana Bıyık dışında eksiği bulunmuyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda maçı kazanmayı hedefliyor.
Gaziantep ekibinde, MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Kana Bıyık dışında eksiği bulunmuyor.