Gaziantep'te Andre Felipe ile yollar ayrıldı

Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Andre Felipe ile yollar ayrıldı
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10 Mayıs 2021 16:23
André Felipe Ribeiro de Souza
André Felipe Ribeiro de Souza
Gaziantep FK
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Andre Felipe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Andre Felipe'ye kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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