A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile karşılaşacağı özel maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak.



2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında dün İskoçya ile Diyarbakır'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ise 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadı'nda Çekya ile saat 20.00'de mücadele edecek.



Güneydoğunun lokomotif şehri Gaziantep'te, A Milli Takım seviyesinde 21 yıl sonra bir maça ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.



Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.



Muhittin Özbay: "Müsabakaya hazırız"



İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine, 21 yıl sonra kentte milli takımın gelmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.



Maçın oynanacağı Kalyon Stadyumu'nda hazırlıkların tamamlandığını belirten Özbay, şunları kaydetti:



"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerin ön gördüğü tüm eksiklikleri Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle tamamladık. En son 4 bin koltuk yenilemesi yaptık. Müsabakaya hazırız, mutlu ve gururluyuz. Yeni açılan Gaziray Banliyö'nün statta çift durağı var. Yani stada ulaşım çok kolay artık. Tek seferde bin 500 kişi gelebilecek. Ayrıca Gaziray yıl sonuna kadar ücretsiz. Biz de bunun duyurusunu herkese yaptık. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenci kardeşlerimizin bir kısmını TFF'nin misafiri olarak maça götüreceğiz. Muhteşem ve çok heyecanlılar. Bin 500 başvuru aldık. Bunların statta yerleşimlerini ayarladık. O milli ruhu statta yansıtacağız. Bayrak, flama, slogan ve tezahüratlarla inşallah milli takım galip gelecek."



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım: "Kazanan Gaziantep halkı ve ekonomisi olacaktır"



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise bir şehrin tanıtımında ve kalkınmasında futbolun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Müsabaka nedeniyle kentte hafta sonu yoğunluğu oluşacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ekonomi tek başına büyüme getirir ama kalkınma, toplumsal refahı ve toplumsal gelişimi getirmez. Bu nedenle bu organizasyonun şehrimizde yapılıyor olması çok kıymetli buluyorum. Umarım bu ve bunun gibi organizasyonların sayısı gün geçtikçe artar. Dileriz ki milli takımımız üstün bir başarıyla hazırlık dönemini iyi geçirir. Kazanan Gaziantep halkı ve ekonomisi olacaktır. Burası bir gastronomi kenti. Yerli ve yabancı turistlerin yavaş yavaş çekildiği bu dönemde şehre bir hafta sonu hareketliliği gelecek."



Mezine Sırakaya: "Biz kadınlar maçta yerimizi alacağız"



Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya da futbola gönül vermiş kadınlar olarak maçın Gaziantep'te oynanacağını duydukları anda büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



Kentte kadınların futbola ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Sırakaya, şöyle devam etti:



"Tribünde kadınların olması stadyumlarda renkli görüntüler oluşturuyor. Bu maç için özellikle Güneydoğu'nun bir çok ilinden bizi arayıp bilet ve forma sormaları beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü kadınların giderek maça olan ilgisi artıyor. Futbola gönül vermiş Güneydoğulu kadınlara bu yılın en güzel hediyesi bu maç oldu. Bunun için TFF'ye çok teşekkür ederiz. Anadolu'da milli maçların daha çok oynanmasını talep ediyoruz. Hemşehrimiz olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ayrıca teşekkür ederiz. Biz kadınlar ellerimizde bayraklar üstümüzde formalarımızla maçta yerimizi alacağız."



Vatandaşlardan İbrahim Yıldırım ise futbol oynamayı ve izlemeyi çok sevdiğini söyledi.



Gaziantep FK'nin iç sahadaki maçlarını stadyumdan izlediğini ve arkadaşlarıyla sosyal aktivitelerinin bu olduğunu belirten Yıldırım, "Hayatımda ilk kez bir milli maç izleyeceğiz. Arkadaş grubumuzla toplandık, biletlerimizi aldık. İnşallah maç günü ay-yıldızlı atkı ve formalarımızla tribünde olacağız. İnşallah yeneriz. 12. adam olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.





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