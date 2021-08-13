Gaziantep'te 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep'te 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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13 Ağustos 2021 14:36
Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

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