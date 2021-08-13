Gaziantep'te 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Süper Lig ekibi Gaziantep'te 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde takımın Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadelerine yer verildi.