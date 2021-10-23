MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Gaziantep FK'nın 90 dakika boyunca 2 isabetli şut bulabildiği maçta Giresunspor'a üstünlüğü getiren gol, 78. dakikada Serginho'dan geldi. Gaziantep FK beraberliği, 90+3. dakikada Alexis Perez'in kendi kalesine yaptığı vuruşla gerçekleşti.Son 10 dakika Caulker'in de forvet oynadığı Gaziantep FK'da taraftarlar, golün ardından uzun bir süre teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, evindeki 3 maçlık galibiyet serisine de veda etti.Bu sonucun ardından son 4 maçında 8 puan toplayan Giresunspor puanını 9'a yükselterek üst sıralara doğru ivmelenirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında puan arayacakken, Giresunspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.26. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.