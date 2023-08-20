Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.



Sivasspor, 12. dakikada Samu Saiz ve 44. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.



Gaziantep FK; 50. dakikada Furkan Soyalp'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sivasspor, Gerson Rodrigues'inj



Bu sonucun ardından Sivasspor, yeni sezonda ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Gaziantep FK ise henüz puanla tanışamadı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

15. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Markovic'in sert vuruşanda top az farkla auta gitti.

44. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Emrah Başsan'ın ortasına ceza sahası içinde topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top ağlara ulaştı: 0-2.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



