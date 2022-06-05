Gaziantep Polisgücü, hokeyde final grubuna yükseldi

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C1'de Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan temsilcisi Concordia 1906 Kulübünü 5-0 yenerek final grubuna yükseldi.



Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep Polisgücü, üçüncü maçında Concordia 1906 Kulübü ile karşılaştı.



Rakibini 5-2 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonadaki ikinci galibiyetini aldı.



Gaziantep Polisgücü, organizasyondaki ilk maçında Lisnagarvey'e 2-1 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya temsilcisi HK Lipovci'yi 5-0 yenmişti.



Gaziantep Polisgücü aldığı skorlarla adını final grubuna yazdırdı.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile iki grupta toplam 8 takım yer alıyor.



Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa'daki gururu olan takımımız bugün Danimarka'daki 3'üncü karşılaşmasında da farklı skorla maçı kazanarak adını final gurubuna yazdırdı. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz. Avrupa şampiyonalarında tek hedefimiz ülkemizin adını duyurmak ve bunu da başardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.





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