Gaziantep, Muhammet Demir için mutlu sona yakın

Gaziantep FK'da attığı goller ve yaptığı asistlerle parlak bir sezon geçiren Başakşehir'den kiralık golcü Muhammet Demir için görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep, Muhammet Demir için mutlu sona yakın
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01 Haziran 2021 13:42
Gaziantep FK'da attığı goller ve yaptığı asistlerle parlak bir sezon geçiren Başakşehir'den kiralık Muhammet Demir için görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımın önümüzdeki sezon içinde kadrosuna katmak istediği ve bonservisiyle birlikte almayı planladığı Muhammet Demir konusunda Başakşehir Kulübü ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadığı bildirildi.

Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da takımda kalması yönünde rapor verdiği Muhammet için Gaziantep FK'nın ısrarcı bir konumda olduğu belirtilirken Muhammet Demir'in de şartların oluşması durumunda Gaziantep FK'da devam etmek istediğini Göksel Gümüşdağ'a söylediği ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Önümüzdeki sezon hücum hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Gaziantep FK Muhammet Demir'i tekrar kadroya katmak isterken oyuncunun da gelmeye istekli olması bu transferin önünüde açıyor. Başakşehir FK ile bonservis pazarlığı aşamasında olan ve tüm alternatif seçenekleride masaya yatıran Gaziantep FK'nın bu transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi amaçladığı bildirildi.

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