Gaziantep, Muhammet Demir'i çok istiyor!

Gaziantep FK'da iki sezondur kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Muhammet Demir'i Kırmızı – Siyahlılar bu defa bonservisi ile birlikte istiyor. Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşında ki golcü futbolcunun alınması için yönetimi harekete geçti. Gaziantep F.K'nın yeni teknik direktörü Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Muhammet Demir'de takımda kalmaya sıcak bakıyor.



MUHAMMET İLE 4 OLACAK



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; İki sezon öncesinin şampiyonu Başakşehir geçen sezon ligde kalma endişesi yaşamasına rağmen kadrosunda oldukça tecrübeli forvetler yer alıyor. İstanbul'un Turuncu – Mavili ekibinde Fransız Enzo Crivelli, Norveçli Fredrick Gulbransdsen ve Ömer Ali Şahiner gibi yetenekli golcüler yer alıyor. Eğer Muhammet Demir Başakşehir'de kalırsa takımda 4 forvet birden olacak.



EROL BULUT İSTİYOR



Gaziantep F.K'nın yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetim ile daha önce ki yapmış olduğu görüşmede Muhammet Demir'in kadroda tutulmasında fayda olacağını bildirirken, yönetimde 29 yaşında ki futbolcu ile sezon içinde görüşme yaptığını ve anlaşmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine ise Başakşehir cephesinde bir olumsuzluk meydana gelmesi durumunda arasının oldukça iyi olduğu Göksel Gümüşdağ ile görüşebileceği öğrenildi.



KOCAMAN SIKINTISI



Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet Demir'in bonservisini elinde bulunduran Medipol Başakşehir'de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir'in en golcü oyuncusu 7 gollü Gulbrandsen.oldu. Rakip filleri 5 kez sarsan Demba Ba ile yollar ayrılırken, Enzo Crivelli ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK'da kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet'in kadroda kalmasını istiyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, tecrübeli futbolcuya planlarına dair bilgiler aktaracak. 2023 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir'in ise kararını görüşmelerin ardından vermesi bekleniyor.



