Süper Lig'de 10. hafta maçında arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.



Maçta hem Konyaspor, hem de Gaziantep FK zaman zaman gol bulabilmek adına önemli pozisyonlar geliştirdi. Ev sahibi Konyaspor'da Guilhermae, 38. dakikada penaltıdan yararlanamadı ve Günay Güvenç'e takıldı.



Ev sahibi Konyaspor 50. dakikada Zymer Bytyqi ile golü buldu. Ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Gaziantep FK 85. dakikada Arda Kızıldağ'ın golüyle galibiyete ulaştı.



Ligde son iki maçını kazanamayan Konyaspor 18 puanda kaldı. Ligde 5 hafta sonra galibiyet alan Gaziantep FK 15 puana yükseldi.



Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR



Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden madenciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Seremoniye madenci baretiyle çıkan futbolcu ve hakemler, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart açtı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakika Maxim'in sol kanattan ortasında yeşil beyazlı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, topla Pekhart'a arasına girerek takımı adına tehlikeyi önledi.

24. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, altıpas içinde Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Muhammet Demir'in vuruşunda top, üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza yayı önünde Endri Çekiçi ile duvar pasında ceza sahasına giren Muhammet Demir'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

35. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde Michalak'a müdahalesinde hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını işaret etti.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...





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