Gaziantep, Konyaspor'a konuk olacak

Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep, Konyaspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2021 14:54
Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kana Bıyık, Çağlar Şahin Akbaba ve Vetrih'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-siyahlı ekipte, cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligde 54 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep, rakibine karşı üstünlük kurarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.