Gaziantep, Konya'da kötü gidişi durdurmak istiyor

Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep FK, Konya'daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Gaziantep, Konya'da kötü gidişi durdurmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 13:48
Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda cuma günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında çıktığı 5 maçta sadece 4 puan çıkardı. Bu süre içerisinde Galatasaray'a 2-1, Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Trabzonspor'a 1-0 yenilen Gaziantep, Göztepe'yi 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Deplasmanda son 5 lig maçını kazanamayan Gaziantep ekibi, Konya'daki müsabakada kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kana Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayacağı Gaziantep ekibinin Konyaspor maçında, 1 oyuncu da koronavirüs karantinası nedeniyle takımdan ayrı kalacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için