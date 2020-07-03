Gaziantep kendini kurtardı, Denizlispor ateş hattına yaklaştı!

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.



Süper Lig'de 7 maç aradan sonra kazanan Gaziantep ekibi, puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve 12 sırada yer aldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.



TEMMUZ AYINDAKİ İLK MAÇ



Bu mücadele, Süper Lig'de temmuz ayında oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.



MAÇ SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI



Maçın sona ermesinin ardından Gaziantep FK'li oyuncuların ve özellikle teknik direktör Marius Sumudica'nın sevinç gösterisi üzerine yaşanan gerginlikte, protokol tribününden sahaya plastik su şişesi atıldı. Mustafa Yumlu da, Sumudica'nın üzerine yürüdü. Olaylar güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Zeki Yavru'nun ceza sahasındaki Recep Niyaz'a havadan ortaladığı topu, Djilobodji kornere attı.



25. dakikada konuk takım öne geçti. Maxim'in pasında topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



28. dakikada topla buluşan Rodellega'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



38. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşu Güray Vural kullandı. Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın eline çarparak kornere gitti.



67. dakika Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Estupinan'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



74. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinden şutunda top yan direğe çarparken, Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.



90. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen



Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes (Dk. 46 Özgür Çek), Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Dk. 81 Sacko), Bergdich, Murawski (Dk. 66 Sedat Şahintürk), Aissati, Recep Niyaz (Dk. 86 Onazi), Zeki Yavru, Rodallega, Estupinan



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Sousa, Kenan Özer (Dk. 90+2 Pawlowski), Morais, Maxim (Dk. 88 Furkan Soyalp), Güray Vural (Dk. 73 Jefferson), Kayode (Dk. 88 Muğdat Çelik)



Gol: Dk. 25 Güray Vural (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 17 Mustafa Yumlu, Dk. 53 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Kenan Özer (Gaziantep FK)



