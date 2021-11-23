"Gaziantep'in Trabzonspor maçındaki hakkını verin"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanvekili Sezer Cihan, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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'Gaziantep'in Trabzonspor maçındaki hakkını verin'
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23 Kasım 2021 11:41
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanvekili Sezer Cihan, Trabzonspor maçında hakemlerin verdiği yanlış kararlara tepki gösterdi.

Nouha Dicko'nun 5'inci dakikada ceza sahası dışında kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda rakip takım oyuncusu tarafından düşürülmesine faul bile çalınmaması tepki gösteren Sezer Cihan, TFF ve MHK'ya mesaj gönderdi.

Sezer Cihan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Spor yazarları, yorumcular, futbolseverler, Gaziantep ve tüm Türkiye gördü ve daha 5'inci dakikada kırmızı kart dedi. Ama VAR olamayanlar ve Suat Arslanboğa görmedi. (Görmek istemedi???) Bakalım TFF ve MHK ne yapacak? Ne yaparsanız yapın ama hakkımızı verin." dedi.

Haber: Ali Budak




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