Gaziantep'in büyük planı: 100 milyon TL!

Gaziantep FK'nın maçlarını oynadığı ve kullanım hakkınıda daha önce kiralama işlemini gerçekleştirdiği için elinde bulundurduğu Kalyon Stadı'nda isim hakkı sözleşmesinin sonuna gelindi.



6 yıldır isim hakkını yapılan sözleşme gereği elinte tutan Kalyon Grup Haziran ayı sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan stadın isimi hakkı ile ilgili olarak şu ana kadar bir girişimde bulunmazken Gaziantep FK'nın ise isim hakkından elde edilecek gelirle önümüzdeki sezonlar için kendi kasasına ciddi bir para koymayı amaçladığı bildirildi.



TÜM HAKLAR GAZİANTEP FK'DA



Gaziantep FK stadın isim hakkı ile alakalı tüm yetkileri elinde bulundururken önümüzdeki günlerde prosedör Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne isim değişikliği ile alakalı resmi başvuruyu yapacağı öğrenildi.



Kalyon Grup'un devam etmek istemesi durumunda yine Gaziantep FK ile sözleşme yapması gerekecek olurken kırmızı siyahlı kulübün bu konuda kulüp menfaatlerini düşünerek en iyi rakamı veren kişiye isim hakkını devredeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



BEKLENTİ BÜYÜK



Stadın isim hakkını alacak firma ya da kurum ile 5 yıllık mukavele yapılması öngörülürken Gaziantep FK'nın buradan kasasına en az 100 milyon TL civarı bir parayı kasasına koyması da kulübün beklentisi olarak nitelendirildi. (Gaziantep Güneş Gazetesi)





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