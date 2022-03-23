Gaziantep'i ayağa kaldıran 2 yıldız: Caulker ve Joao

Gaziantep FK'nın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği zorlu maçta kırmızı siyahlı oyuncular rakip takım futbolculara göre bazı istatistiklerde de üstün göründü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep'i ayağa kaldıran 2 yıldız: Caulker ve Joao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 14:26
Gaziantep FK'nın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği zorlu maçta kırmızı siyahlı oyuncular rakip takım futbolculara göre bazı istatistiklerde de üstün göründü.

Defansta Sprint mesafelerinde Steven Caulker 143 metre ile sahanın bu anlamda en iyisi konumunda olurken Süper Lig'in 30'uncu haftasında genel sıralamada ise 14'üncü sırada yer aldı.

Hücumda ise Joao 188 metre ile attığı golü süslerken hafta genelinde ise 10'uncu sırada yer aldı. (Gaziantep Güneş)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.