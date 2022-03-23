Gaziantep'i ayağa kaldıran 2 yıldız: Caulker ve Joao

Gaziantep FK'nın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği zorlu maçta kırmızı siyahlı oyuncular rakip takım futbolculara göre bazı istatistiklerde de üstün göründü.



Defansta Sprint mesafelerinde Steven Caulker 143 metre ile sahanın bu anlamda en iyisi konumunda olurken Süper Lig'in 30'uncu haftasında genel sıralamada ise 14'üncü sırada yer aldı.



Hücumda ise Joao 188 metre ile attığı golü süslerken hafta genelinde ise 10'uncu sırada yer aldı. (Gaziantep Güneş)





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