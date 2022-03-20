Gaziantep Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı linki
Gaziantep Galatasaray maçı izle, Süper Lig 30. Hafta Gaziantep Galatasaray beIN canlı maç linki, Reklamsız Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın izle, beIN Sports 1 Gaziantep Galatasaray izle, Gaziantep Galatasaray maçı canlı yayın linki, beIN Gaziantep Galatasaray canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Gaziantep Galatasaray maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır.
Galatasaray XI: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis.
Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram cezalı
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
Gaziantep Galatasaray maçı öncesi son durum
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.
GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?
Gaziantep ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.