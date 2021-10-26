Gaziantep, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, 31 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak

Haber; AA
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Gaziantep, Galatasaray hazırlıklarına devam etti
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26 Ekim 2021 14:03
Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kovid-19 testi negatif çıkan ve izolasyon süreci sona eren Recep Niyaz da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Öte yandan, çalışma öncesinde Mirza Cihan için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 21 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Cihan'ı tebrik etti.

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

(Fotoğraf: @GaziantepFK)


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