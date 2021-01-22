Gaziantep FK'ya Meksika'dan stoper adayı

Gaziantep Futbol Kulübü stoper pozisyonunu güçlendirmek için Meksika Apertura Ligi'nde Atlas forması giyen Arjantinli oyuncu German Conti'yi radarına aldı.



Kırmızı siyahlılar savunma hattının yoğun maç trafiğinden yıpranması ve bu bölgeyi güçlendirme çabası içerisine girmesiyle birlikte bazı isimleride hedefine aldığı bildirildi.



Kariyerinde Benfica formasıyla Portekiz ligi şampiyonluğuda bulunan 26 yaşındaki German Conti ile ilgilenen kırmızı siyahlılar bu oyuncu için kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.



Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala tüm seçenekleri düşünen Gaziantep FK'nın German Conti'yi kiralık olarak kadroya katmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Kaynak: Gaziantep Güneş



