Gaziantep FK'nın yıldızları, Maldivler'de tatil yapıyor

Gaziantep FK'da takıma pazar gününe kadar izin verilirken oyuncular mini tatil yapmak üzere futbolcular farklı yerlere gittiler...



GÜNAY ALMANYA, SOUSA PORTEKİZ



Kırmızı siyahlı kulüpte oyuncular sezon sonuna doğru gelinirken milli maçlar ve bay haftasına girilecek olması sebebiyle kendilerine verilen uzun süreli izinde yurt dışına gidip kafa dinlemeyi tercih ettiler. Gaziantep FK'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç Almanya'ya ailesinin yanına giderken, ailesinden ayrı olan teknik direktör Ricardo Sa Pinto ve yardımcıları ile tecrübeli oyuncu Andre Sousa'da Portekiz'e eşinin ve çocuklarının yanına giderek 7 günlük arayı bu şekilde değerlendirmeyi tercih ettiler. Bazı futbolcular yurt içinde kalırken yine bazıları da denize kıyısı olan ülkelere akın ettiler.



DUBAİ VE MALDİVLER'E GİTTİLER



Gaziantep FK'nın bir çok oyuncusu tatillerini Dubai ve Maldivler'de geçirmeyi tercih etti. Brezilyalı Andre Felipe ile Jefferson ve sevgilisi Dubai'ye giderlerken Furkan Soyalp ve Güray Vural'da eşleriyle birlikte Maldivler'de kafa dinlemek ve stres atmak için bu bölgeyi seçtiler. Sosyal medya hesaplarından yaşadıkları tecrübeleri ve deneyimlerin fotoğraflarını paylaşarak gittikleri yerlerden sporseverleri de bilgilendiren futbolcuların oldukça mutlu oldukları ise dikkat çekti. Futbolcular cumartesi günü Gaziantep'e gelerek idmanlara başlayacaklar.



