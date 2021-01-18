Gaziantep FK'nin yeni hocası yolda

Gaziantep Futbol Kulübü'nün ön anlaşma sağladığı Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, 18 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra Gaziantep'te olacak.
Tesisleri ve stadı gezecek olan Portekizli teknik direktör daha sonra yöneticilerle masaya oturacak. Çarşamba günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçını izleyecek olan tecrübeli teknik direktörün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Kaynak: Gaziantep Olay
Tesisleri ve stadı gezecek olan Portekizli teknik direktör daha sonra yöneticilerle masaya oturacak. Çarşamba günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçını izleyecek olan tecrübeli teknik direktörün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Kaynak: Gaziantep Olay