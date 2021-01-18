Gaziantep FK'nin yeni hocası yolda

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni hocası, 18 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra Gaziantep'te olacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'nin yeni hocası yolda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 11:36
Gaziantep Futbol Kulübü'nün ön anlaşma sağladığı Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, 18 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra Gaziantep'te olacak.

Tesisleri ve stadı gezecek olan Portekizli teknik direktör daha sonra yöneticilerle masaya oturacak. Çarşamba günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçını izleyecek olan tecrübeli teknik direktörün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kaynak: Gaziantep Olay



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için