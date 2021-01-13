Gaziantep FK'nın istediği Pato'dan açıklama geldi

Gazaiantep FK ile anılan Alexandre Pato, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep FK'nın istediği Pato'dan açıklama geldi
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13 Ocak 2021 18:40
Brezilyalı Alexandre Pato, geleceği üzerine açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK ile adı anılan oyuncu, an itibariyle kulüpsüz durumda bulunuyor.

31 yaşındaki Pato, son olarak ülkesinde Sao Paulo formasını terletti ve 21 Ağustos 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

"EMEKLİ OLMAYACAĞIM"

Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Yakında futbola geri döneceğim. Henüz hiçbir şey belli değil ama emekli olmadım. 5 sene daha oynayacağım. Antrenman yapıyorum, düzenli besleniyorum, maçları takip etmeye devam ediyorum." dedi.

Gaziantep FK ile anılan Alexandre Pato, kariyerinde daha önce Chelsea, Milan, Villareal gibi kulüplerde oynadı. Şu an serbest oyuncu statüsündeki Pato, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti.



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