Gaziantep FK'nın deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı

Gaziantep FK, ligdeki 14 dış saha maçında sadece 14 puan topladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gaziantep FK'nın deplasmanda kazanamama serisi 7 maça çıktı
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07 Mart 2021 15:01
Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Gaziantep'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Lige iyi bir başlangıç yaparak üst sıralarda kendisine yer bulsa da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla orta sıralara gerileyen Gaziantep temsilcisi, deplasmanda taraftarını üzmeyi sürdürdü.

Dış sahada son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, Demir Grup Sivasspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-0, Fatih Karagümrük'e 2-0, Trabzonspor'a 1-0 yenildi. İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, son olarak da Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. 

Sezonun geride kalan 29 haftasında 43 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.



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