Gaziantep FK'den Muhammet Demir'e veda

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir'e veda mesajı yayımladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.



Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon başında Muhammet Demir'i Medipol Başakşehir'den bir sezonluğuna kiralamıştı.



