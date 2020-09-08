Gaziantep FK'de yeni prim kararı!

Gaziantep FK'da oyuncuların maaşlarında indirime gitmemesi ve forma satışından dolayı primlerinden yapılan kesintiyi kabul etmemesiyle birlikte kırmızı siyahlı kulüpte bu anlamda yeni bir uygulamayı devreye sokma kararı aldı.

Gaziantep FK'de yeni prim kararı!
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08 Eylül 2020 12:54
Gaziantep FK'da oyuncuların maaşlarında indirime gitmemesi ve forma satışından dolayı primlerinden yapılan kesintiyi kabul etmemesiyle birlikte kırmızı siyahlı kulüpte bu anlamda yeni bir uygulamayı devreye sokma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon 50 bin liraya kadar maç primi veren Gaziantep FK bu sezon galibiyet primlerini yüksekt tutmama yönünde görüş birliğine vardı. Kırmızı siyahlılar ayrıca prim açıklandıktan sonra soyunma odasına giden başkan ve yöneticilerinde herhangi bir şekilde bu primi yükseltmemesi yönünde karar vardığı bildirildi. 

Kaynak: Gaziantep Güneş



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