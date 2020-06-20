Gaziantep FK'de koronavirüs testleri "temiz" çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK'de koronavirüs testleri 'temiz' çıktı
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20 Haziran 2020 15:26
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip önceki gün teste tabi tutuldu.

Testlerin sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 


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