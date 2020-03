Gaziantep FK'de hedef altyapıdan oyuncularla başarıya koşmak

Gaziantep Futbol Kulübü Sportif Direktörü Fatih İbradı, bu yıl ligi özümseyip gelecek yıldan itibaren altyapıya ağırlık vermek istediklerini söyledi.İbradı, ligdeki performansını ve kulübün gelecek planlarını AA muhabirine açıkladı.Uzun yıllar Galatasaray'da ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan İbradı, altyapının önemine işaret etti.İbradı, son yıllarda Türkiye'den altyapı oyuncularına verilen önemin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:"Bizim kulübümüzle ilgili de planlarımız var ama şu an kulübümüzde asıl olan şey, bu takımın bu ligi hazmetmesidir. Ligde yeni bir takımız. O yüzden tüm konsantrasyonumuz bu ligi üst sıralarda bitirebilmek. Ama yeni sezon için yönetimimizle de görüşmeler yaptık. Altyapıyla ilgili çalışmalarımız var. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim hedefimiz kendi özünden yetişmiş oyuncularla sahada mücadele eden bir Gaziantep çünkü Gaziantep daha önce bunu yaptı. Bu şehir futbol şehri. Geçmişte Gaziantep'ten çok sayıda oyuncu yetişti. Burası futbol kültürü olan bir şehir. Bunu tekrar hayata geçireceğiz ama bu yıl en önemli şey, ligi hazmedebilmek. Önümüzdeki yıl bununla ilgili çalışmalarımız olacak.Takımdaki bazı oyuncuların performanslarıyla dikkati çektiğini belirten Fatih İbradı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim takımımızda çok iyi çıkış yakalayan oyuncular var. Sağ bekimiz Oğuz olsun, kalecimiz Günay olsun... Oyuncularımız şu an lig ortalamasının üzerinde performans gösteriyorlar. Ben de bilgi sahibiyim bazı oyuncularımız milli takım hocalarımızın takibinde. İnşallah çağrıldıklarında milli takıma da en iyi şekilde hizmet edeceklerdir.Takımın gidişatından memnun olduklarını aktaran İbradi, "Biz her zaman taraftar noktasında çağrıda bulunuyorduk. Cumartesi günü bir kez daha gördük ki bu oyun taraftarla güzel, aksi takdirde güzel görünmüyor. Dolasıyla hem Sivasspor hem de Trabzonspor maçında iyi bir taraftarla güzel işler yaptık. İnşallah bu haftaki Alanya deplasmanından sonra içerideki Ankaragücü maçında aynı coşkuyla stadımızı görürüz." diye konuştu.Hakem kararlarıyla ilgili çok fazla konuşmayı doğru bulmadığını aktaran İbradı, şöyle devam etti:"Gaziantep FK-Trabzonspor maçından sonra çok şey konuşuldu ama o maçla ilgili bir şey konuşulacaksa o Gaziantep FK'nın gösterdiği performans olmalı çünkü hem hücum hem de savunma aksiyonlarında çok yüksek performans gösterdik. Hücumda Maxim, Güray. Kenan ve Kayode'nin pozisyonları çok değerliydi. Biliyorsunuz Sörloth bu sezonun en iyi santrforlarından bir tanesi ama bu oyuncu Gaziantep maçını şutsuz tamamladı. Dolayısıyla bu hocamızın hafta içinde verdiği taktik ve analizler sayesindeydi. Bu maç bizim için çok değerli ve iyi hazırlandığımız bir maçtı. Takımımız hocamızın tüm taktiğini sahaya yansıttı. Bu maç bizim için ayrıca önemli oldu çünkü rakibimizden daha fazla koştuk. Trabzonspor maçında lig ortalamasının üzerinde koşu değerimiz var. Aynı zamanda kendi rekorumuzu da kırdık. 7 kilometre daha fazla koşmuşuz. Bu açıdan baktığımızda seyircimizle taraftarımızın coşkusuyla maçlara daha iyi adapte oluyoruz. Bunu Trabzonspor maçıyla bir kez daha ispatladık."Bu hafta deplasmanda üst sıraları hedefleyen Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan İbradı, şunları kaydetti:"Alanyaspor bizim gibi pozitif futbol oynamayı tercih eden bir takım. İki tane pozitif futbol oynayan takım mücadele edecek. Ben bu deplasmanda da iyi bir futbol sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. İyi bir maç olacak. İyi bir sonuçla da döneceğimizi düşünüyorum."