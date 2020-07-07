Gaziantep FK'de Günay'a yeni kontrat

Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç ile 3 yıl daha sözleşme uzatma kararı alındı.

, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK'de Günay'a yeni kontrat
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07 Temmuz 2020 18:38
Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalesini son iki yılda başarılı bir şekilde koruyan Günay Güvenç önümüzdeki yıl bitecek olan sözleşmesi için yeni bir mukavele bekliyor.

Kulüp ise sezonun bitmeden önce iç transferde harekete geçerek önceliğini uzun yıllar devam edilecek kemik kadro oluşturmak.

Bir çok takımdan teklif gelen ancak Gaziantep'te kalmak isteyen Günay Güvenç ile kulübün en az 3 yıl daha sözleşme imzalaması bekleniyor.

Önümüzdeki yıllarda yabancı sınırınında gelecek olmasıyla birlikte kaleci pozisyonunu Türk kontenjanı ile doldurmanın önemli bir avantaj olacağı varsayılan Süper Lig'de Gaziantep FK'nın ise nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak ediliyor.

Bu bağlamda Günay Güvenç ile olan sözleşmeyi uzatma düşünceside bulunan kırmızı siyahlıların oyuncu ile sezon sonunda yeniden masaya oturmayı planlıyor.



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