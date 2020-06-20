Gaziantep FK'de Galatasaray maçı öncesi tek eksik var

Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor, Antep temsilcisinin maçta tek eksiği var.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK'de Galatasaray maçı öncesi tek eksik var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2020 14:41
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında yarın (21 Haziran) Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için